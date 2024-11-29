Мальчик из Кузбасса, прятавшийся от отца-тирана в супермаркете, попал в больницу

В Кузбассе 12-летний мальчик, сбежавший из семьи из-за издевательств, оказался в больнице. Об этом со ссылкой на пресс-службу СК России по региону сообщает РИА Новости.

По информации агентства, ребенок в настоящее время находится в медицинском учреждении. Информации о его состоянии не поступало.

Мальчик пропал из дома 26 ноября, обнаружить его удалось спустя двое суток. Ребенка нашли за коробками в магазине Прокопьевска. Причиной побега из дома стали истязания отчима, мужчина полгода избивал пасынка, выгонял его ночевать на неотапливаемую веранду, а также разрезал несовершеннолетнему губу и пытался самостоятельно ее сшить.

Отчима мальчика арестовали. Выяснилось, что мать также имела отношение к издевательствам над несовершеннолетним. До инцидента с побегом никто из соседей не знал, что у переехавшей в город недавно пары есть ребенок.

Ранее россиянин месяц избивал детей сожительницы.