Россиянин месяц избивал детей сожительницы

Житель Калачеевского района Воронежской области обвиняется в жестоком обращении с детьми своей сожительницы, мужчина месяц избивал их. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, с июля по август 2024 года 35-летний отчим систематически избивал трех детей сожительницы, самому младшему из которых семь лет. Отчим наносил побои пасынкам и устраивал скандалы в пьяном виде.

Когда о происходящем в семье стало известно, в отношении домашнего тирана было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый полностью признал свою вину. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Челябинске вынесли приговор 41-летней местной жительнице, которая истязала 13-летнюю падчерицу. Об избиениях девочки в компетентные органы сообщили соседи. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об истязаниях, ей назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее мать с рождения держала трехлетнюю дочь в ящике дивана и кормила со шприца.