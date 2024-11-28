Школьник из Кемеровской области два дня прятался в супермаркете от отчима-тирана

В Кузбассе живым нашли пропавшего 12-летнего мальчика, ребенок двое суток прятался в магазине, он боялся истязаний отчима. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Подросток пропал из дома 26 ноября, обнаружить его удалось спустя двое суток. Мальчика нашли за коробками в магазине Прокопьевска. Причиной побега из дома стали истязания отчима, мужчина полгода избивал пасынка, выгонял его ночевать на неотапливаемую веранду.

По данным Telegram-канала Mash Siberia, отчим разрезал пасынку губу и пытался сшить ее сам. Мать сообщила о пропаже сына только спустя ночь и утверждала, что ребенок ушел за углем и не вернулся. До начала поисков никто из соседей не знал, что у недавно переехавшей в Прокопьевск семьи есть ребенок.

В отношении подозреваемого в истязаниях возбудили уголовное дело, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Мальчик изъят из семьи и передан в социальное учреждение, с ним работают психологи. Второе уголовное дело о халатности СК возбудил в отношении сотрудников органов опеки.

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