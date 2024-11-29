В Кузбассе отчима, который пытался сам зашить губу пасынку, арестовали

Суд избрал меру пресечения жителю Кемеровской области, которого подозревают в истязании пасынка. Об этом сообщает прокуратура региона.

Мужчину отправили под стражу, где он пробудет до 27 января следующего года. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью.

По версии следователей, россиянин избивал 12-летнего мальчика, что привело к «изменениям внешнего облика лица мальчика».

Мужчину задержали после того, как его пасынка нашли спустя два дня после пропажи. Выяснилось, что ребенок прятался за коробками в магазине Прокопьевска. Мальчик сбежал из дома из-за побоев отчима.

Как сообщали местные Telegram-каналы, россиянин разрезал младшему члену семьи губу и попытался сам ее зашить. После исчезновения сына мать обратилась за помощью только на следующее утро. По ее словам, мальчик ушел за углем и не вернулся.

До инцидента с побегом никто из соседей не знал, что у переехавшей в город недавно пары есть ребенок.

Ранее в Казани девушки сбежали из дома и обвинили отца в желании выдать их замуж насильно.