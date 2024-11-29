Врач назвал основные источники белка во время поста

Основными источниками белка во время поста должны быть бобовые, орехи и крупы. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов. Он подчеркнул, что важно тщательно подходить к подбору рациона, чтобы избежать негативных последствий для организма.

«Следует избегать чрезмерного употребления картофеля и макарон, так как это может привести к увеличению веса. Побольше двигайтесь, чтобы избежать мышечной атрофии», — посоветовал Белоусов.

Специалист также отметил, что пост благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, поскольку ограничивается потребление животной пищи. Кроме того, по его словам, постная еда активизирует работу желудка, а также способствует выведению вредного холестерина и токсинов из организма.

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