Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Врач раскрыл, как пост влияет на сердечно-сосудистую систему

Врач Белоусов: пост благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему

close
sweet marshmallow/Shutterstock/FOTODOM

Пост благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, поскольку ограничивается потребление животной пищи. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов. Кроме того, по его словам, постная еда активизирует работу желудка, а также способствует выведению вредного холестерина и токсинов из организма.

«Некоторые врачи и диетологи отмечают, что правильно организованный пост может помочь в лечении хронических заболеваний, таких как ревматизм, мигрень, аллергия и дерматит», — отметил специалист.

При этом он напомнил, что пост должен быть сбалансированным и не слишком строгим, чтобы не вызвать дефицита витаминов и важных микроэлементов.

28 ноября начался последний в этом году продолжительный пост — Рождественский. Он продлится 40 дней и завершится 6 января. Медиаплатформа о еде Food.ru провела исследование и выяснила, по каким постным рецептам чаще всего готовят пользователи со всей страны.

Рецепты с отметкой «пост» посмотрели почти 2,5 миллиона раз. Чаще всего аудитория искала рецепт щей с горошком и капустой. Легкое и полезное блюдо, с которым можно экспериментировать: добавлять разные специи или менять набор овощей.

На втором месте по популярности домашний майонез. В списке ингредиентов нет яиц и молока, поэтому соус подходит для постных и вегетарианских блюд. Третье место занял свекольный салат по-шведски.

Ранее священник объяснил, можно ли пить алкоголь в Рождественский пост.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами