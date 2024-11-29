Врач раскрыл, как пост влияет на сердечно-сосудистую систему

Пост благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, поскольку ограничивается потребление животной пищи. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов. Кроме того, по его словам, постная еда активизирует работу желудка, а также способствует выведению вредного холестерина и токсинов из организма.

«Некоторые врачи и диетологи отмечают, что правильно организованный пост может помочь в лечении хронических заболеваний, таких как ревматизм, мигрень, аллергия и дерматит», — отметил специалист.

При этом он напомнил, что пост должен быть сбалансированным и не слишком строгим, чтобы не вызвать дефицита витаминов и важных микроэлементов.

28 ноября начался последний в этом году продолжительный пост — Рождественский. Он продлится 40 дней и завершится 6 января. Медиаплатформа о еде Food.ru провела исследование и выяснила, по каким постным рецептам чаще всего готовят пользователи со всей страны.

Рецепты с отметкой «пост» посмотрели почти 2,5 миллиона раз. Чаще всего аудитория искала рецепт щей с горошком и капустой. Легкое и полезное блюдо, с которым можно экспериментировать: добавлять разные специи или менять набор овощей.

На втором месте по популярности домашний майонез. В списке ингредиентов нет яиц и молока, поэтому соус подходит для постных и вегетарианских блюд. Третье место занял свекольный салат по-шведски.

Ранее священник объяснил, можно ли пить алкоголь в Рождественский пост.