В Ленобласти мужчина жестоко избил жену и отказался пускать к ней медиков

В Ленобласти мужчина порвал ухо жене и отказался пускать в квартиру медиков, пишет 47news, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел ночью 24 ноября в Янино. Житель одного из домов на улице Голландской шумел и избивал супругу, в конце концов на место были вызваны медики, они попытались попасть в квартиру, но хозяин был настроен агрессивно и не позволил им зайти внутрь. Затем к дому приехали полицейские, которые первыми увидели, что мужчина сделал со своей женой.

Не подававшую признаков жизни 38-летнюю женщину нашли с травмами уха и ссадиной головы. Врачи, слишком поздно попавшие в помещение, не смогли ей помочь. 36-летний подозреваемый, который в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в отделение. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения, возбуждено уголовное дело. Известно, что в начале 2000-х мужчина уже был судим за причинение тяжких телесных повреждений и разбой.

Ранее суд оставил на свободе россиянина, который избил женщину поленом «в воспитательных целях».