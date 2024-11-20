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Суд оставил на свободе россиянина, который избил женщину поленом «в воспитательных целях»

В Тюменской области мужчина избил поленом женщину за упреки в пьянстве

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Depositphotos

В Тюменской области мужчина избил поленом женщину, упрекнувшую его за пьянство. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

В начале января 2024 года Сергей Тупицын из Абатского района находился в доме со своей сожительницей. Мужчина был пьян и поссорился с женщиной после того, как она стала высказывать ему упреки по поводу систематического употребления спиртного. Согласно материалам дела, на почве внезапно возникших неприязненных отношений Тупицын ударил потерпевшую березовым поленом по спине, а когда она упала на пол, нанес ей удар кулаком в лицо.

Нападавшего обвинили в нанесении побоев, ранее он, как уточняется, уже привлекался за совершение преступления с применением насилия. На суде фигурант полностью признал свою вину, заявив при этом, что причинил жертве физическую боль «в воспитательных целях». В итоге Тупицына приговорили к полугоду исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

Ранее судимый за побои россиянин избежал наказания за избиение сожительницы ногами и кочергой.

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