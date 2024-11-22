Врач перечислил признаки опасной боли в животе

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиники академика Ройтберга) Евгений Белоусов в интервью РИАМО перечислил признаки опасной боли в животе, с которой следует срочно обратиться к специалисту. По его словам, важно обращать внимание на характер болевых ощущений и сопутствующие симптомы.

«Некоторые заболевания проявляются острой болью. Например, при аппендиците боль сначала возникает вокруг пупка, а затем перемещается в правый нижний угол живота. Если она вдруг прекращается, это может указывать на разрыв кишечника, требующий немедленной медицинской помощи», — рассказал специалист.

При панкреатите боль ощущается в верхней части живота и может распространяться на спину. Возникают сухость во рту, тошнота и рвота, продолжил он. Воспаление почек и выход камня также сопровождается болью. Кроме того, по словам Белоусова, могут появиться лихорадка и частые позывы к мочеиспусканию.

Врач общей практики, руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра (EMC) Марина Бережная до того рассказала, что если боль в верхней части живота становится опоясывающей, это может быть признаком проблем с любым из органов верхних отделов живота — поджелудочной железой, желчным пузырем или желудком.

Она подчеркнула, что боль в животе вне зависимости от ее расположения — это симптом, который требует внимания и пациента, и врача.

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