Врач объяснил, что происходит с человеком, когда он сутулится

В 90% случаев нарушение осанки — приобретенное качество. За осанкой стоит следить на протяжении всей жизни. От этого зависит не только здоровье позвоночника, но и всего организма. Головные и мышечные боли, заболевания дыхательной системы — нередкие последствия неправильной осанки. Однако ее можно скорректировать — даже во взрослом возрасте, рассказал «Газете.Ru» Алексей Попов, врач высшей категории, владелец медицинского центра «Свобода движения», мануальный терапевт.

«Неправильная осанка приводит к смещению центра тяжести тела и нарушению естественных изгибов позвоночника. Это может привести к гиперкифозу (усилению изгиба грудного отдела позвоночника) или другим деформациям», — объяснил он.

Самый простой, хотя и длительный способ исправления осанки — выполнение комплекса упражнений и физиотерапевтическое лечение. В первом случае — врач назначает комплекс упражнений для регулярного выполнения дома. Во втором случае комплекс дополняется процедурами — мануальной терапией, массажем или физиотерапевтическими методами.

Врач привел примеры полезных для здоровья спины упражнений.



«Кошка». В положении стоя на коленях, руки расположены под плечами. Медленно опустите спину и поднимите голову вверх. Задержитесь в положении на несколько секунд. Рекомендуется выполнить 10–15 раз», — сказал он.

«Поворот корпуса». Стоя, ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты, руки на бедрах. Поверните корпус вправо, вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение в другую сторону. Рекомендуется повторить 10–15 раз.

«Планка». Лежа на спине, приподнимитесь на предплечьях и носках ног, чтобы тело образовало прямую линию. Локти должны быть расположены под плечами, а живот подтянут. Удерживайте позицию в течение 30–60 секунд», — объяснил врач.

Более быстрый способ исправить осанку — мануальная терапия, которая может решить проблему даже за пару сеансов. Для ускорения получения результата врач может использовать акупунктуру (иглоукалывание), лимфодренажный массаж и другие способы, резюмировал он.

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