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Врач рассказала, о чем могут говорить боли в разных областях живота

Врач Бережная: боль в верхней части живота может говорить о начале аппендицита

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Боль в разных отделах живота может указывать на разные заболевания. Так, боль в верхней части может говорить о начале аппендицита, потом она уйдет в правую нижнюю часть. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач общей практики, руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра (EMC) Марина Бережная.

«Помимо банального гастрита, боль в верхней части живота может, например, сигнализировать о начале аппендицита. Если боль в верхней части живота становится опоясывающей, это может быть признаком проблем с любым из органов верхних отделов живота – поджелудочной железой, желчным пузырем или желудком», – отметила врач.
Боль в левых отделах живота также может означать проблемы с органами ЖКТ, но иногда этот симптом сопровождает болезни почек, в частности мочекаменную болезнь и почечную колику.

«Боль в правой части живота может возникать по разным причинам. Все зависит от условного «этажа» брюшной полости. Боль сверху может говорить о заболеваниях желчного пузыря и иногда печени. Снизу – аппендицит. У многих боль внизу живота ассоциируется с заболеваниями органов малого таза. Там расположены репродуктивные органы и чаще всего их заболевания вызывают разные по выраженности болевые ощущения», – рассказала доктор.

Боль в животе вне зависимости от ее расположения – это симптом, который требует внимания и пациента, и врача.

«Поэтому если вы ощущаете сильную боль в животе, которую не можете объяснить сами, то важно обратиться к врачу. А если боль сопровождается любыми другими симптомами, например, температурой, рвотой, тошнотой, нужно сделать это незамедлительно. Кроме того, до осмотра врача важно не принимать болеутоляющие препараты, чтобы не маскировать симптомы», – заключила доктор.

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