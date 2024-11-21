Принятая за простуду болезнь британца спровоцирована плотоядной бактерией

Мужчина из Англии заразился плотоядной бактерией и попал в больницу, пишет Daily Star.

Саймон Инглиш, отставной пожарный из Беверли, рассказал, что проснулся утром и почувствовал себя плохо. Сначала он решил, что заразился простудой от своей жены, однако его состояние быстро ухудшилось: началась лихорадка и сильный кашель.

В итоге мужчина решил обратиться за медицинской помощью. После осмотра в больнице врачи поставили Саймону редкий и опасный диагноз — некротизирующий фасциит, известный также как «плотоядная болезнь». Эта инфекция возникает, когда в организм попадают плотоядные бактерии и вызывают отмирание мягких тканей.

Саймон провел три месяца в отделении интенсивной терапии, пережив четыре операции по удалению инфекции и две пересадки кожи на левой ягодице.

«Моя медсестра сказала, что если бы я подождал еще немного, то мог бы не выжить», — поделился он.

В ходе своего долгого пребывания в больнице он также столкнулся с необходимостью экстренной колостомии, что добавило трудностей его восстановлению. Несмотря на все испытания, Саймон постепенно выздоравливает и надеется вернуться к обычной жизни.

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