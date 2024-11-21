Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Принятая за простуду болезнь британца спровоцирована плотоядной бактерией

Daily Star: британец провел в больнице 4 месяца, заразившись плотоядной бактерией

close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мужчина из Англии заразился плотоядной бактерией и попал в больницу, пишет Daily Star.

Саймон Инглиш, отставной пожарный из Беверли, рассказал, что проснулся утром и почувствовал себя плохо. Сначала он решил, что заразился простудой от своей жены, однако его состояние быстро ухудшилось: началась лихорадка и сильный кашель.

В итоге мужчина решил обратиться за медицинской помощью. После осмотра в больнице врачи поставили Саймону редкий и опасный диагноз — некротизирующий фасциит, известный также как «плотоядная болезнь». Эта инфекция возникает, когда в организм попадают плотоядные бактерии и вызывают отмирание мягких тканей.

Саймон провел три месяца в отделении интенсивной терапии, пережив четыре операции по удалению инфекции и две пересадки кожи на левой ягодице.

«Моя медсестра сказала, что если бы я подождал еще немного, то мог бы не выжить», — поделился он.

В ходе своего долгого пребывания в больнице он также столкнулся с необходимостью экстренной колостомии, что добавило трудностей его восстановлению. Несмотря на все испытания, Саймон постепенно выздоравливает и надеется вернуться к обычной жизни.

Ранее ученые обнаружили ген редких и неизвестных заболеваний.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами