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Следователи начали проверку по факту отравления детей в московской школе

СК РФ возбудил уголовное дело по факту отравления полсотни детей в школе Москвы

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Следственный комитет России начал проверку по факту отравления детей в школе на востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Telegram-канала Mash, около 50 детей отравились водой из кулера в школе №1512. Отмечается, что в каждом классе выявили как минимум по одному зараженному норовирусом. Руководство закрыло учебное учреждение на карантин.

В настоящее время следователи СК устанавливают обстоятельства инцидента. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По версии следствия, дети почувствовали недомогание, выпив воду из кулера.

Норовирусная инфекция — острая кишечная инфекция, возбудителем которой является норовирус (один из разновидностей энтеровирусов). Вирус передается фекально-оральным путем — через пищу, например, немытые овощи и фрукты, через употребление зараженных жидкостей, а также в быту при использовании обсемененной посуды и предметов обихода. Первые симптомы — диарея и сильная рвота. Также могут возникнуть лихорадка или головные боли.

Ранее число заболевших норовирусом в Новочебоксарске выросло до 209 человек.

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