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В Чувашии выросло число отравившихся в школьной столовой

Минздрав: число заболевших норовирусом в Новочебоксарске выросло до 209 человек

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Shutterstock

Число отравившихся после посещения школьной столовой в Новочебоксарске выросло до 209 человек. Об этом в Telegram-канале сообщает минздрав Чувашии.

«Количество госпитализированных детей остается прежним - шесть пациентов. 203 пациента, включая девять взрослых, имеют легкую степень тяжести и проходят лечение амбулаторно», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что утром в воскресенье за помощью врачей обратилось 208 человек, у них обнаружена РНК норовируса.

Норовирусная инфекция — острая кишечная инфекция, возбудителем которой является норовирус (один из разновидностей энтеровирусов). Вирус передается фекально-оральным путем — через пищу, например, немытые овощи и фрукты, через употребление зараженных жидкостей, а также в быту при использовании обсемененной посуды и предметов обихода. Первые симптомы — диарея и сильная рвота. Также могут возникнуть лихорадка или головные боли.

15 ноября в Чувашии более 160 человек обратились за медицинской помощью с симптомами отравления. Все они ученики или сотрудники школы №4 в Новочебоксарске. В пищеблоке школы выявили ряд нарушений санитарного законодательства.

Ранее в девяти российских регионах у детей заподозрили опасный вирус.

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