Сосед по коммуналке надругался над девочкой и заставил ее брата на это смотреть

В Москве сосед изнасиловал 12-летнюю девочку на глазах у ее 10-летнего брата, пишет «Сапа».

По данным Telegram-канала, все произошло в коммунальной квартире после вечернего застолья. По словам матери детей, к ней в комнату зашел 44-летний сосед. Он дождался, когда все отправились спать, и совершил над ее дочерью насильственные действия сексуального характера. Младшего брата жертвы мужчина заставил наблюдать за происходящим. При себе у насильника имелся нож, он угрожал детям оружием.

Наутро мать потерпевших обо всем узнала и немедленно обратилась в полицию, подозреваемого задержали. Известно, что раньше он не был судим и приехал в Москву на заработки из Марий Эл.

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