Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сосед по коммуналке надругался над девочкой и заставил ее брата на это смотреть

В Москве мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку на глазах у ее младшего брата

close
Depositphotos

В Москве сосед изнасиловал 12-летнюю девочку на глазах у ее 10-летнего брата, пишет «Сапа».

По данным Telegram-канала, все произошло в коммунальной квартире после вечернего застолья. По словам матери детей, к ней в комнату зашел 44-летний сосед. Он дождался, когда все отправились спать, и совершил над ее дочерью насильственные действия сексуального характера. Младшего брата жертвы мужчина заставил наблюдать за происходящим. При себе у насильника имелся нож, он угрожал детям оружием.

Наутро мать потерпевших обо всем узнала и немедленно обратилась в полицию, подозреваемого задержали. Известно, что раньше он не был судим и приехал в Москву на заработки из Марий Эл.

Ранее подростки из Забайкалья изнасиловали шестилетнего мальчика в детдоме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами