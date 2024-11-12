Подростки изнасиловали шестилетнего мальчика в детдоме Забайкалья

В Забайкалье группа подростков изнасиловала шестилетнего ребенка в детдоме. Об этом со ссылкой на несколько источников, один из которых в правоохранительных органах, сообщает «Чита.Ру» .

По информации издания, инцидент произошел несколько месяцев назад в детдоме, расположенном в одном из поселков региона. После случившегося мальчику потребовалась медицинская помощь, рассказал один из источников.

Сообщается, что директор учреждения отказался давать комментарии относительно ситуации. Он посоветовал обратиться за информацией в следственные органы.

До этого в Москве задержали отца-педофила, который домогался сына с девяти лет. Следователи возбудили уголовное дело. Подозреваемый, работавший поваром в одном из столичных кафе, задержан.

Ранее замдиректора семейного центра в Петербурге задержали по делу о педофилии.