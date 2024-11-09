Москвичам рассказали о погоде в самую теплую субботу ноября

В субботу, 9 ноября, температура в Москве поднимется до 8°C, прогнозирует Гидрометцентр.

По его данным, жителей столицы ждет облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура будет колебаться в диапазоне от 6°C до 8°C. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба, а ветер в 6-11 м/с будет дуть с запада. При этом в ночь на воскресенье температура может снизиться до 3-5°C.

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что предстоящие выходные в Москве и Московской области станут самыми теплыми в этом месяце и последними перед началом метеорологической зимы. По ее словам, в ближайшие дни погоду в столичном регионе будет формировать восточная периферия антициклона, а западный ветер принесет много тепла из Западной Европы и Скандинавии. Хотя в субботу температура воздуха будет выше нормы на 4-5°C, но ощущения тепла не будет, потому что усилится ветер.

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