Москвичам рассказали, ждать ли снегопада на следующей неделе

На неделе с 11 ноября в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, вероятность снегопадов и других осадков в эти дни будет низкой. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, дневная температура воздуха в этот период составит 0...+5°C, ночная — -3...+2°C. Синоптик добавил, что к выходным температура будет понижаться.

«Ночные температуры будут уже отрицательные -3...-5°C, и дневные температуры около нулевой отметки. Каких-либо снегопадов сильных до середины следующей недели не прогнозируется точно, но и с большой степенью вероятности до конца следующей недели снегопадов не видно. Обусловлено это тем, что давление все-таки повышенное», — добавил Вильфанд.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов до этого говорил, что устойчивый снежный покров в Москве сформируется примерно через месяц, в декабре. При этом снег, который лег на дороги 4 ноября, может растаять уже 7-8 ноября, добавил Шувалов.

Ранее ученые оценили надежность солнечных и ветровых электростанций при плохой погоде.