Москвичам спрогнозировали на выходные последнее ноябрьское тепло

Предстоящие выходные в Москве и Московской области станут самыми теплыми в этом месяце и последними перед началом метеорологической зимы. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

В ближайшие дни погоду в столичном регионе будет формировать восточная периферия антициклона, а западный ветер принесет много тепла из Западной Европы и Скандинавии. Завтра, в субботу, в Москве осадков не ожидается, ночью ожидается 1-3 градуса выше нуля, днем – от 7 до 9 градусов тепла. В Подмосковье днем воздух прогреется до 4-9 градусов тепла.

«То есть температура воздуха будет выше нормы на 4-5 градуса, но ощущения тепла у нас не будет, потому что усилится ветер и будут порывы до 12-14 метров в секунду, — отметила Позднякова. — Эффективная температура будет в пределах 5-8 градусов».

В воскресенье небо затянет облаками, станет немного прохладнее, но осадков также не будет. Ночью в Москве ожидается от +3 до +5 градусов, по области от +2 до +5 градусов. Днем в столице будет +5...+7 градусов, по региону +4…+7 градусов. Порывистый ветер во второй выходной не ожидается, а температурный режим будет больше соответствовать 20-м числам октября.

Сменится погода на следующей неделе – придут морозные ночи, днем тоже станет заметно холоднее. До среды включительно температура воздуха ночью будет колебаться от -2 до +3 градусов, днем от +1 до +6 градусов. Далее днем похолодает – столбики термометров опустятся до 0…+2 градусов.

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