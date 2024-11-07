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В Подмосковье спасатели вытащили из колодца с водой замерзающую собаку

В Подмосковье спасатели достали собаку, провалившуюся в колодец с водой

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ГКУ МО «Мособлпожспас»

В Волоколамске пес провалился в колодец с ледяной водой, ему на помощь пришли спасатели. Об этом сообщает ГКУ МО «Мособлпожспас» в Telegram-канале.

Инцидент произошел в частном секторе в Волоколамске. Жалобный лай и скуление услышал местный житель, мужчина пошел искать источник звука и обнаружил, что на дне двухметрового колодца с водой сидит собака.

Пес замерзал и не мог самостоятельно выбраться на поверхность. Мужчина обратился в экстренные службы. Спасатели спустились к собаке с помощью лестницы, обвязали животное веревкой и благополучно вытащили из ловушки. Оказавшись на свободе, хвостатый пленник отряхнулся и поспешил удалиться.

До этого сообщалось, что в Подмосковье домашний питомец привел хозяев к попавшему в беду уличному псу. Собака почуяла попавшего в беду собрата и привела хозяев к коллектору, где находился беспризорный пес. В темноте он провалился в затопленный колодец глубиной около двух метров и, предположительно, всю ночь боролся за жизнь. Животное удалось спасти.

Ранее московские ветеринары спасли пса, который отравился алкоголем по вине владельца.

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