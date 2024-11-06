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В правительстве поддержали новое наказание за демонстрацию экстремистской символики

Кабмин поддержал проект об обязательных работах за показ нацистской символики

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности одобрила законопроект о введении нового вида административного наказания за пропаганду нацистской атрибутики и символики экстремистских организаций. За эти правонарушения планируется назначать обязательные работы, сообщил ТАСС со ссылкой на близкий к комиссии источник.

Автор проекта закона — министерство юстиции.

Ведомство предложило внести изменения в статью 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами».

Согласно действующему законодательству, такие действия влекут наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией предмета правонарушения либо арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией.

В июле музей в Санкт-Петербурге обвинили в пропаганде нацизма за картину с надписью: «Жыве Беларусь».

Ранее в Ульяновской области ФСБ задержала «пропагандирующего ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) сатаниста».

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