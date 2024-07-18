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Музей в Петербурге обвинили в пропаганде нацизма за картину с надписью: «Жыве Беларусь»

Музей «Эрарта» в Петербурге обвинили в пропаганде нацизма из-за экспоната

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Эрарта. Музей современного искусства/VK

В Василеостровский районный суд Петербурга поступили материалы дела против музея современного искусства «Эрарта». Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов г. Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в Telegram-канале.

Причиной стала картина «Фестиваль», которая находится в экспозиции музея. На ней изображены танцующие люди в народных костюмах на сцене, а также трое мужчин в строгих деловых костюмах. Под картиной написано: «ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ». Экспертиза показала, что фраза под картиной «являлся символом 13 Белорусского полицейского батальона при СД и 30 гренадерской (пехотной дивизии) Ваффен-СС, наравне с нацистским партийным приветствием».

На «Эрарту» составили протокол по ч.1 ст.20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики...»). Сейчас материалы дела переданы судье.

В ноябре 2022 года сообщалось, что МВД Белоруссии приравняло лозунг «Жыве Беларусь» к нацистскому «Хайль Гитлер». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

16 июля стало известно, что имя основателя «Митьков» Дмитрия Шагина исчезло со стенда в петербургском «Манеже». До этого оттуда же убрали картину «Митьки 91» художника. Она была написана в 1991 году. Полотно отсылает к реальным событиям — августовскому путчу того же года в Москве.

Ранее лидер «Митьков» Шагин предположил, что его имя убрали из «Манежа» по доносу.

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