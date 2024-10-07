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В Ульяновской области ФСБ задержала «пропагандирующего ЛГБТ сатаниста»

В Ульяновской области директор медучреждения пропагандировал сатанизм и ЛГБТ

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ульяновской области задержали директора одного из местных медучреждений по подозрению в пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), сообщило РИА Новости.

По версии спецслужб, мужчина «являлся сторонником сатанизма» и «продвигал среди подчиненных сотрудников идею однополых отношений как способ приобщения к дьяволопоклонничеству». Как утверждает ФСБ, он «склонял граждан принять сатанизм» для получения финансового благополучия и достижения карьерного роста.

СК по Ульяновской области завел в отношении директора медучреждения дело по статьям Уголовного кодекса России «понуждение к действиям сексуального характера» и «участие в деятельности экстремистской организации».

В сентябре суд вынес приговор в отношении жителя Москвы, у которого на странице нашли фото с флагами ЛГБТ.

Мужчина опубликовал несколько снимков с символикой организации в социальных сетях в 2014-2015 годах. В июле сотрудники правоохранительных органов нашли эти фото и составили три административных протокола за демонстрацию символики экстремистской организации.

Ранее суд в Ульяновске возбудил первое уголовное дело, связанное с ЛГБТ.

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