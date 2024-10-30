Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом в 21:07 в среду, 30 октября, сообщил инфоцентр о ситуации на автоподходах к сооружению в Telegram-канале.

Водителей и пассажиров, которые находятся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

До этого движение автотранспорта по Крымскому мосту останавливали 22 октября. Причина остановки движения не называлась.

В конце августа министр транспорта РФ Роман Старовойт рассказал, что время досмотра одного автомобиля на Крымском мосту в среднем сократилось до шести минут.

В сентябре в Крыму был задержан предполагаемый агент СБУ, который собирал данные про Крымский мост, работая монтером ж/д путей.

Ранее сообщалось, что сумма по искам крымчан к Киеву может достичь сотен триллионов рублей.