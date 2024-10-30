Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автомобилей на Крымском мосту временно остановили

close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом в 21:07 в среду, 30 октября, сообщил инфоцентр о ситуации на автоподходах к сооружению в Telegram-канале.

Водителей и пассажиров, которые находятся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

До этого движение автотранспорта по Крымскому мосту останавливали 22 октября. Причина остановки движения не называлась.

В конце августа министр транспорта РФ Роман Старовойт рассказал, что время досмотра одного автомобиля на Крымском мосту в среднем сократилось до шести минут.

В сентябре в Крыму был задержан предполагаемый агент СБУ, который собирал данные про Крымский мост, работая монтером ж/д путей.

Ранее сообщалось, что сумма по искам крымчан к Киеву может достичь сотен триллионов рублей.

Все новости на тему:
Крым
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами