В ФСБ сообщили подробности о задержанных в Крыму украинских агентах

В ФСБ сообщили, что один из агентов Службы безопасности Украины (СБУ) рассказал, что передавал куратору через мессенджер фотографии и координаты систем противовоздушной обороны (ПВО) Крыма, когда работал монтером на железной дороге. Об этом пишет ТАСС.

По данным ведомства, мужчина ездил на станцию Тамань и видел, как там стояли военные эшелоны в ожидании отправки.

Второй фигурант рассказал, что специально приехал в Крым, чтобы шпионить. Он жил в Севастополе и успел передать представителям Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины 30 фото и координат военных объектов. В ФСБ добавили, что на допросе он сам признался, что работал на украинскую военную разведку за криптовалюту.

В середине сентября в Севастополе сотрудники ФСБ задержали 51-летнего местного жителя по подозрению в подготовке к подрыву железнодорожного моста. По версии спецслужб, мужчину в мессенджере завербовал сотрудник СБУ.

Ранее ФСБ задержала выходца из стран СНГ по подозрению в подготовке терактов.