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Сумма по искам крымчан к Киеву может достичь сотен триллионов рублей

Константинов: сумма исков крымчан к Киеву может достичь сотен триллионов рублей

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Unsplash

Итоговая сумма исков жителей Крыма к Киеву в связи с энергетической, водной и другими блокадами может достичь сотен триллионов рублей. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

По его словам, в задачи властей полуострова входит подсчет суммы ущерба от атак беспилотников ВСУ, терактов на Крымском мосту и других преступлений Киева.

«К сформированным искам со временем добавятся новые — от властей, от жителей полуострова. Общая сумма по всем блокадам будет составлять десятки, а то и сотни триллионов рублей», — предположил Константинов.

В августе больше 20 крымских фирм подали иски к Украине из-за водной блокады. На момент конца августа в процессе рассмотрения находились 23 дела, ответчиками выступают министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и Государственное агентство водных ресурсов Украины.

12 июля Верховный суд Крыма удовлетворил иск Общественной палаты о признании права жителей полуострова требовать от Украины компенсацию за водную блокаду.

Ранее в Крыму рассказали, что будет лежать в основе переговоров по Украине.

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