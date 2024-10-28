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В Воронеже рабочие упали в шахту лифта в строящемся доме

В Воронеже трое рабочих сорвались с высоты в строящемся доме

В Воронеже рабочие спикировали с высоты на стройке. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на Донбасской улице. По предварительной информации, трое мужчин работали над монтажом лифтового оборудования. В какой-то момент подъемник, на котором они находились, сорвался.

Спасти пострадавших не удалось, им было от 32 до 41 года.

Ситуацией заинтересовались в правоохранительных органах. Сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

«В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники регионального СУ, которые проводят осмотр и устанавливают все обстоятельства произошедшего», – поделились в ведомстве.

Информация о том, по какой причине сломался подъемник, отсутствует.

До этого в Петербурге крановщику потребовалась помощь спасателей из-за того, что на высоте у него произошла паническая атака. Один из рабочих попытался проникнуть в кабину, но мужчина заперся и отказался спускаться. Его удалось спустить только с помощью спасателей и спецоборудования.

Ранее в Башкирии мужчину засосало в самодельную бетономешалку.

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