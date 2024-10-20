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В Петербурге крановщика, который впал в панику на высоте, пришлось вызволять спасателям

В Петербурге рабочий закрылся в кабине крана на стройке из-за панической атаки

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Shutterstock

В Невском районе Петербурга помощь спасателей потребовалась крановщику, у которого произошла паническая атака во время работы на большой высоте. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел на строительстве высотного жилого дома на Октябрьской набережной. Крановщику стало плохо на рабочем месте, у мужчины произошла паническая атака. Один из коллег поднялся в кабину, но крановщик заперся изнутри и спускаться отказался.

На помощь ему пришли спасатели, крановщика пришлось спускать на землю с помощью альпинистского снаряжения.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге рабочего, забывшего прицепить страховку, сдуло ветром с 11 этажа. В момент ЧП подул сильный ветер, и хотя на рабочем был страховочный пояс, он не был закреплен, а сам мужчина стоял на краю. Он не удержался и рухнул вниз. В результате падения 46-летний гражданин Таджикистана получил несовместимые с жизнью травмы.

Ранее в Ленобласти рабочий упал с шестиметровой высоты и сломал пятку.

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