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В Башкирии мужчину засосало в самодельную бетономешалку

Mash: в Башкирии мужчину затянуло в бетономешалку, его не спасли

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FotograFFF/Shutterstock

В Абзелиловском районе Башкирии местный житель заливал фундамент дома и попал в самодельную бетономешалку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в селе Баимово, по словам местных жителей, 60-летний сосед строил дом на участке. Мужчина занимался заливкой фундамента и решил почистить самодельную бетономешалку, во время чистки его затянуло в миксер.

Спасти пострадавшего не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Ленобласти 31-летний рабочий получил травму на производстве, руку мужчины затянуло в станок. Пострадавшего госпитализировали, у него диагностированы рваная рана предплечья с размозжением мягких тканей и мышц, а также повреждение сосудисто-нервного пучка. Состояние рабочего медики оценивают как удовлетворительное. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы, проводится проверка.

Ранее россиянин лишился пальцев, когда доставал деталь из-под пресса на заводе.

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