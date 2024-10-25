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Российскую игру «Смута» полностью переозвучат

Главный герой «Смуты» заговорит русским голосом Тора

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Cyberia Nova

Компания «Сайберия Нова» совместно со студией «Бука» полностью переозвучит игру «Смута», сообщает ТАСС.

Главный герой игры заговорит голосом Ивана Жаркова, который озвучивал супергероя Тора. Также в игре появятся голоса Анастасии Жарковой, Владимира Паляницы, Алии Насыровой и Влада Коппа.

«Мы не стоим на месте и постоянно развиваем «Смуту», делаем игру еще более яркой, динамичной и качественной. Переозвучивание диалогов связано с грядущим обновлением, в том числе сценария, графики и игровых механик», — рассказал генеральный директор «Сайберия Нова» Алексей Копцев.

Актриса дубляжа Анастасия Жаркова, которая озвучивает героиню Анастасию, рассказала, что ей нравятся игры с открытым миром.

«В открытом мире можно с каждым персонажем пообщаться и он что-нибудь ответит, и где от каждого твоего действия зависит развитие сюжета — «Смута» именно такая игра», — сказала она.

Напомним, актеры дубляжа, супруги Иван Жарков и Анастасия Жаркова озвучивали героев в различных компьютерных играх, среди которых Hogwarts Legacy, The Last of Us, Call of Duty, «Ведьмак» и другие.

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