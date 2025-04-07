«Милые зайчики»: «Город 312» объяснили, зачем поют в тюрьмах

Группа «Город 312»: поддержка нужна даже тем, кто сидит в колонии

Музыканты поп-рок-группы «Город 312» объяснили, зачем поют в российских тюрьмах. Дмитрия Притулу и Диану Макарову цитирует «Пятый канал».

По словам артистов, поддержка нужна даже тем, кто сидит в колонии, поскольку у них есть шанс вновь влиться в общество и быть прощенными, а работники тюрем — искренние и добрые люди, которые этот шанс готовы предоставить.

«Очень милые зайчики там вообще все. Всем нужна поддержка. Были в колонии, где девчушки маленькие сидят за ужасные вещи», — вспоминают артисты.

Макарова добавила, что часто группа играла перед несовершеннолетними заключенными даже без необходимого оборудования.

«Мы даже инструменты с собой привозим. Телефоны забирают. Из дома берем в акустическом варианте с собой гитару и клавиши», — говорят музыканты.

Группа выступает в таких местах уже более 20 лет, добавила она, Макарова присоединилась к ним год назад.

«Когда мы в первый раз были в тюрьме, было больше чувство не страха, а любопытства. Там все очень мило», — заключила певица.

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