Власти Латвии прорабатывают планы массового уничтожения расположенных на территории страны военных мемориалов. Об этом сообщили ТАСС в Службе внешней разведки (СВР) РФ.

«По поступающей в СВР информации, латвийские власти в стремлении омрачить празднование 9 Мая прорабатывают планы уничтожения расположенных на территории страны военных мемориалов», — говорится в сообщении.

По данным СВР, в ближайшее время власти страны хотят избавиться примерно от трети монументов над братскими могилами советских воинов-освободителей.

В СВР недавно заявили, что официальные лица в Европе фактически взяли на вооружение нацистские методы массовой манипуляции сознанием граждан.

В феврале словацкие активисты из гражданского объединения «Брат за брата» завесили национальными флагами оскорбительные надписи на оскверненном вандалами мемориале советским воинам.

Ранее в Херсонской области потребовали убрать могилу нациста с мемориала воинам ВОВ.