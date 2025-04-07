Несовершеннолетним россиянам позволили работать

Путин разрешил брать на работу в летние каникулы и выходные подростков с 14 лет

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает работодателям брать на работу подростков в возрасте от 14 до 18 лет, сказано в документе, который размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, работодатели могут трудоустраивать подростков, но только для работы во время летних каникул или выходных дней. Закон требует получить для такого найма письменное согласие родителей работника, если тому еще не исполнилось 15 лет, или согласие самого подростка, если он достиг 15-летнего возраста.

Во второй половине марта цифровая платформа гибкой занятости Ventra Go! представила результаты исследования, согласно которым почти половина — 46% — опрошенных россиян планируют совмещать основную работу с дополнительным заработком в 2025 году.

Наиболее востребованными сферами для подработки стали e-commerce (сборка заказов) — 32%, HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе) — 20%, такси — 19,5% и ритейл — 19%. В прошлом году самыми популярными направлениями были доставка (41%) и ретейл (27%).

Чаще всего о дополнительном заработке задумываются жители Уфы (58%), Красноярска (56%) и Тюмени (53%). Реже — Казани (41%), Екатеринбурга (41%) и Перми (40%).

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии в марте.