Медведев озвучил цели на грунтовую часть сезона

Медведев: я выиграю все три «мастерса» и закончу победой на «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев сделал шуточный прогноз на выступление на грунтовом отрезке сезона. Об этом он заявил в видеоролике, который опубликовала Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP).

«Легко! Я выиграю все три «мастерса» и закончу победой на «Ролан Гаррос», как вишенка на торте», — сказал Медведев.

В первом круге турнира категории «мастерс» в Монте-Карло Медведев сыграет против соотечественника Карена Хачанова.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии АТР.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

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