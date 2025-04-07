Воевать гораздо легче, чем насильно мобилизовать уклонистов на Украине. Об этом в видео на YouTube заявил украинский военнослужащий Виктор Юрчук, начальник Пологовского районного центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, военный комиссариат — прим. ред.).

В настоящее время районный центр Пологи в Запорожской области находится под контролем Вооруженных сил России. Сам Юрчук, назвавший себя начальником Пологовского военкомата, находится в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Запорожье.

По словам Юрчука, работа в ТЦК очень тяжелая, потому что от сотрудников требуется комплектовать вооруженные силы Украины.

«Кто-то — на ротацию, кто-то ранен, должны пополнять, конечно», — рассказал Юрчук.

До этого украинский военнопленный Руслан Мелещенко сообщил, что в ряды ВСУ призывают мужчин старше 50 лет. По его словам, в ВСУ катастрофически не хватает кадров.

18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что его командир забирал у солдат карты и зарплату.