В России повысился спрос на психологов после волны новостей об эпидемиях на курортах

Mash: россияне побежали к психологам после новостей об эпидемиях на курортах

После новостей о массовых заболеваниях на курортах у россиян вырос спрос на психологов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Спрос на успокаивающих спецов вырос на 15–20% за последние две недели. Самые беспокойные — те, кто купил путевки сильно заранее»‎, — говорится в сообщении.

По данным канала, за помощью обращаются как местные, так и туристы. Сложнее всего приходится, как уточняет канал, тревожным людям.

Как правило обращения людей касаются различных фобий. Отмечается, что для помощи клиенту психологи как правило используют когнитивно-поведенческую терапию.

В конце марта сообщалось, что в Таиланде среди российских туристов началась вспышка скарлатины. Заразились взрослые и дети, у них высокая температура и сыпь. Симптомы у всех одинаковые: сильный кашель, высыпания на теле и языке, высокая температура и боль в горле. Уточнялось, что заболевшие пили антибиотики. Другие туристы, как пишет SHOT, теперь боялись покидать свои отели. Некоторые отменяли экскурсии и отказывались от выходов в город.

Ранее россияне отравились неизвестным газом в пятизвездочном турецком отеле.