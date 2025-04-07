Командир мотострелкового взвода из Нижегородской области с позывным «Батон» нашел у ликвидированного украинского бойца молитвенник, где была надпись с призывом убивать русских. Об этом пишет RT.

Российский военный рассказал, что еще в 2022 году в районе города Изюма в Харьковской области он столкнулся с тремя бойцами ВСУ. «Батон» хоть и получил ранения в этом бою, но выжил. Подоспевшие на подмогу товарищи взяли в плен двух украинцев, третий был уничтожен. Именно у него и нашли молитвенник.

«Батон» уточнил, что на одной из страниц книги стояла типографская печать и был текст: «Если в день не убиваешь хотя бы одного русского, то этим убиваешь двоих своих соотечественников».

До этого российские военные обнаружили в личных вещах ликвидированного в Курской области украинца инструмент для клеймения. Он мог использоваться для пыток захваченных в плен бойцов ВС РФ.

Уточняется, что инструмент выполнен в виде украинского герба — трезубца на металлическом штыре. Эта находка, а также документы украинца хранятся в качестве доказательств зверств ВСУ в Курской области.

Ранее силовикам удалось установить командиров ВСУ, совершавших преступления в Судже.