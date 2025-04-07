Путин подписал закон о дополнительном отпуске для ухода за бойцами СВО

В РФ будут предоставлять отпуск семьям для ухода за ранеными бойцами СВО

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право на отпуск за свой счет супругам, детям и родителям раненых бойцов специальной военной операции (СВО) для ухода за ними. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, отпуск без сохранения заработной платы будет представляться на 35 дней в год. Уточняется, что работодатели будут обязаны предоставлять отпуск на основании письменного заявления работника.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что военнослужащие и их семьи не должны тратить время на оформление положенных им льгот, их должны предоставлять быстро.

В марте Путин поручил Мишустину обеспечить всем участникам СВО право на статус ветерана. Также российский лидер отдал поручение распространить помощь фонда «Защитники Отечества» на членов семей участников специальной военной операции, пропавших без вести.

Ранее Путин пообещал решить вопрос со статусом ветерана у заключенных на СВО.