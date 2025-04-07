В Воронеже задержали юношу, записавшего поздравление в адрес украинской разведки

Юношу из Воронежа обвинили в пропаганде терроризма за ролик с поздравлением ГУР

В Воронеже задержали местного жителя, записавшего ролик с поздравлением в адрес Главного управления разведки МО Украины. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, 21-летнего Георгия В. подозревают в пропаганде терроризма. Дело о призывах к осуществлению террористической деятельности возбудили 3 апреля, к настоящему времени молодой человек уже задержан.

Силовики обнаружили в сети видео, на котором воронежец продемонстрировал лист бумаги с надписью: «З Днем ГУР». По версии следствия, Георгий записал ролик в августе прошлого года, чтобы подтвердить свою лояльность, и отправил представителям «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) в мессенджере Signal, а 7 сентября РДК опубликовал его в своем Telegram-канале.

Ранее жителя Орловской области задержали по делу о призыве к сотрудничеству с ВСУ.