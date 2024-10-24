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Москвичам рассказали, когда в городе прекратятся дожди

Синоптик Позднякова: дожди в Москве закончатся в выходные

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Дожди в Москве закончатся в предстоящие выходные, 26 и 27 октября, погода в эти дни будет определяться повышенным атмосферным давлением. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, в пятницу, 25 октября, в столице местами ожидается небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит +2...+7°C, днем — +5...+10°C.

«Что касается температурного режима — ночи станут прохладнее. В ночь на субботу уже возможна по области и отрицательная температура, до -2°C. А дневная температура в выходные дни будет в пределах +5...+10°C», — отметила Позднякова.

Синоптик добавила, что к выходным ветер стихнет, поэтому погода будет более комфортной. При этом температура будет выше климатической нормы на 2–2,5 градуса.

Гидрометцентр России до этого сообщил, что в столице в четверг, 24 октября, ожидается облачная погода с прояснениями, дождь и до +10 градусов. В ночь на пятницу, 25 октября, температура воздуха опустится до +5 градусов. В Подмосковье в четверг ожидается от +5 до +10 градусов.

Ранее москвичам рассказали о погоде в ноябре.

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