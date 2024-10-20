Дома-книжки на Арбате окрасили в цвета флага ОАЭ

В Москве дома-книжки на Арбате подсветили так, что они окрасились в цвета флага Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) — красный, зеленый, черный и белый. Об этом сообщает РИА Новости.

Цвета флага имеют свое символическое значение: вертикальная красная полоса объединяет три другие и означает единство веры, духа и всех семи эмиратов (государств или владений). Зеленая полоса олицетворяет возрождение и плодородие. Белый цвет отражает стремление к миру и чистоту народа, а черный — силу и нефть.

На этой неделе стало известно, что президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян посетит Россию с официальным визитом 21 октября. На переговорах с президентом России Владимиром Путиным он обсудит перспективы развития российско-эмиратского сотрудничества, а также вопросы международной повестки, включая обстановку на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Кроме того, президент ОАЭ поучаствует в мероприятиях саммита БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября.

Ранее ОАЭ помогли России и Украине обменять более 2 тыс. пленных.