Уфимец попал в больницу после попытки спуститься с седьмого этажа на веревке из простыней

Сотрудники МЧС Уфы спасли мужчину, который пытался покинуть квартиру с помощью веревки из простыней. Об этом управление ведомства по региону сообщает в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел в районе улицы Карла Маркса около трех часов ночи. После приезда спасателей выяснилось, что мужчина попытался спуститься с седьмого этажа по простыням, но не смог опуститься на землю.

«Уфимец сумел преодолеть один пролет, прежде чем импровизированная веревка из постельного белья развязалась и он упал», – сообщается в публикации.

Местный житель приземлился на крышу двухэтажного гаража. Там его нашли сотрудники МЧС, спустили и передали медикам.

Специалисты направили пострадавшего в больницу, где ему оказывают необходимую помощь. О характере его травм и состоянии не сообщается.

На данный момент проводятся мероприятия, которые помогут выяснить причины и обстоятельства инцидента.

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