Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Забайкальском крае военнослужащая получила штраф за фейки про ВС РФ

Суд в Забайкальском крае оштрафовал военную на 3 млн рублей за фейки о ВС РФ

close
Freepik.com

Борзинский гарнизонный военный суд в Забайкальском крае оштрафовал на 3 млн рублей военнослужащую Юлию Подойницыну за публичное распространение фейков о деятельности Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на 2-й Восточный окружной военный суд.

По данным суда, Подойницына пыталась сформировать у сослуживцев негативное отношение к действиям президента России Владимира Путина и российской армии. Для этого женщина посредством интернета распространяла, как указывает суд, заведомо ложную информацию, связанную с исполнением президентом своих полномочий, а также с использованием ВС РФ в ходе проведения СВО.

В суде сообщили, что заявления Подойницыной выражались в форме негативно-оценочных суждений.

Ранее экоактивистку Евгению Чирикову (признана в РФ иностранным агентом) заочно арестовали за фейки про армию.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами