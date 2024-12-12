В Забайкальском крае военнослужащая получила штраф за фейки про ВС РФ

Борзинский гарнизонный военный суд в Забайкальском крае оштрафовал на 3 млн рублей военнослужащую Юлию Подойницыну за публичное распространение фейков о деятельности Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на 2-й Восточный окружной военный суд.

По данным суда, Подойницына пыталась сформировать у сослуживцев негативное отношение к действиям президента России Владимира Путина и российской армии. Для этого женщина посредством интернета распространяла, как указывает суд, заведомо ложную информацию, связанную с исполнением президентом своих полномочий, а также с использованием ВС РФ в ходе проведения СВО.

В суде сообщили, что заявления Подойницыной выражались в форме негативно-оценочных суждений.

Ранее экоактивистку Евгению Чирикову (признана в РФ иностранным агентом) заочно арестовали за фейки про армию.