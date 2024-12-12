Словацкие власти никогда не поддержат вступление Украины в НАТО, пока главой правительства остается Роберт Фицо. Об этом сам Фицо заявил в интервью бразильскому изданию Folha de S.Paulo.

«Пока я премьер-министр, я никогда не буду поддерживать вступление Украины в НАТО», — сказал политик.

В том же интервью Фицо заявил, что хочет нормализовать отношения Европы и РФ и считает текущую конфронтацию «ненормальной». Премьер также выразил уверенность, что европейцы поедут в Россию и начнут налаживать с ней торговлю, как только завершится украинский конфликт.

Кроме того, Фицо выразил намерение посетить Москву в 2025 году, чтобы принять участие в мероприятиях, связанных с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее на Украине заявили, что США пригласят Киев в НАТО с одним условием.