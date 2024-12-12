Глава Новосибирской области ответил на слухи о своем увольнении

Слухи о скором уходе губернатора Новосибирской области Андрея Травникова с поста не соответствуют действительности. Об этом заявил сам глава региона, пишет РИА Новости.

В четверг, 12 декабря, он провел пресс-конференцию и подвел итоги работы местных властей в 2024 году. Также в ходе мероприятия Травников прокомментировал появившуюся в анонимных Telegram-каналах информацию о том, что он якобы собирается сложить с себя полномочия губернатора Новосибирской области.

Глава региона обратил внимание, что занимает данный пост уже семь лет. И все это время в сети с периодичностью два раза в год появлялись слухи о его увольнении.

«Удивительная регулярность. Весной меня якобы должны снять за упущения в работе, а осенью отправляют на повышение. Просто честно отвечу. Я обязательно уйду, но не сейчас», — подчеркнул Травников.

Андрей Травников возглавляет Новосибирскую область больше семи лет. В октябре 2017 года он был назначен врио губернатора, а в сентябре 2018-го победил на досрочных выборах — за него проголосовали 64,52 % избирателей. В 2023 году Травников вновь победил на выборах, набрав 75,72% голосов.

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