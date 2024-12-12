Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Новосибирской области ответил на слухи о своем увольнении

Травников опроверг слухи о скором уходе с поста главы Новосибирской области

close
Павел Бедняков/РИА Новости

Слухи о скором уходе губернатора Новосибирской области Андрея Травникова с поста не соответствуют действительности. Об этом заявил сам глава региона, пишет РИА Новости.

В четверг, 12 декабря, он провел пресс-конференцию и подвел итоги работы местных властей в 2024 году. Также в ходе мероприятия Травников прокомментировал появившуюся в анонимных Telegram-каналах информацию о том, что он якобы собирается сложить с себя полномочия губернатора Новосибирской области.

Глава региона обратил внимание, что занимает данный пост уже семь лет. И все это время в сети с периодичностью два раза в год появлялись слухи о его увольнении.

«Удивительная регулярность. Весной меня якобы должны снять за упущения в работе, а осенью отправляют на повышение. Просто честно отвечу. Я обязательно уйду, но не сейчас», — подчеркнул Травников.

Андрей Травников возглавляет Новосибирскую область больше семи лет. В октябре 2017 года он был назначен врио губернатора, а в сентябре 2018-го победил на досрочных выборах — за него проголосовали 64,52 % избирателей. В 2023 году Травников вновь победил на выборах, набрав 75,72% голосов.

Ранее в Кремле объяснили назначение Хинштейна исполняющим обязанности главы Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами