Гладков рассказал об ударах по Белгородской области за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали один район и два округа Белгородской области за сутки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в Белгородском районе села Крутой Лог и Наумовка подверглись одному артиллерийскому обстрелу, в ходе которого было выпущено два боеприпаса. В этом же районе система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Обошлось без последствий, уточнил Гладков.

В Грайворонском муниципальном округе поселок Горьковский подвергся обстрелу с применением трех снарядов. В Шебекинском муниципальном округе по селу Новая Таволжанка ВСУ выпустили один боеприпас в ходе одного обстрела. Пострадавших и повреждений в обеих округах нет.

Накануне Гладков сообщал, что обстановка в приграничье Белгородской области продолжает оставаться сложной. По его словам, требуется дополнительная помощь еще нескольким населенным пунктам.

Ранее сообщалось, что белгородской чиновнице грозит 21 год заключения за подготовку теракта.