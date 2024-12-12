В Бурятии 48 постояльцев интерната заболели чесоткой

В доме-интернате в Бурятии ввели карантин после того, как у 48 постояльцев обнаружили чесотку. Об этом сообщает «Газета РБ».

Инцидент произошел в Баргузинском доме-интернате. После того, как специалисты диагностировали заболевание, людям выдали необходимые лекарства, обработали кожу. В заведении провели обработку помещений.

Очаг уже ликвидировали. На ситуацию обратили внимание в минздраве региона. По словам представителей ведомства, на место выехали врачи из кожно-венерологического диспансера.

«Всем проживающим учреждения проведен осмотр, больным назначено лечение», – сообщается в публикации.

Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование.

До этого в ЯНАО около 39 детей-спортсменов отравились. Все они приехали на соревнования по конькобежному спорту, но в какой-то момент пожаловались на рвоту, тошноту и другие признаки. В результате нескольких детей госпитализировали.

Ранее в Конго более 400 человек заразились неизвестным вирусом.