Президент Украины Владимир Зеленский медлит с понижением призывного возраста до 18 лет, так как боится столкнуться с бунтом родителей молодых людей, считает заместитель главы Института стран СНГ Владимир Жарихин. Свое мнение он высказал в беседе с РИА Новости.

«Матери в возрасте от 40 до 50 лет — это основной его электорат. Подчинить их сложнее, чем 40-летних мужиков, которые чувствуют себя обреченными», — объяснил политолог.

Жарихин также назвал причину, по которой Зеленский пытается оттянуть начало мирных переговоров. По мнению эксперта, президент Украины хочет оставить себе пространство для торга, хотя и сильно преувеличивает собственную роль в возможном диалоге. Эксперт считает, что за Зеленского все решит избранный президент США Дональд Трамп.

В начале декабря The Washington Post сообщила, что в США растет разочарование в отношении руководства Украины, которое не желает снижать мобилизационный возраст в стране до 18 лет. Тогда же глава Госдепа США Энтони Блинкен публично заявил, что в американской администрации существует мнение о необходимости мобилизации молодежи на Украине.

Ранее сообщалось, что Зеленский нашел альтернативу снижению призывного возраста.