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ХАМАС может позволить силам Израиля временно оставаться в Газе

WSJ: ХАМАС впервые заявил, что может согласиться на сделку с Израилем

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Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представители палестинского движения ХАМАС заявили, что могут согласиться на сделку с Израилем и позволить ее армии временно оставаться в секторе Газа. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Группировка [ХАМАС] впервые заявила посредникам, что согласится на сделку, которая позволит израильским силам временно оставаться в Газе, когда прекратятся боевые действия», — говорится в публикации.

Кроме того, представители ХАМАС передали посредникам в переговорах список заложников, включая граждан США, которых они освободят после заключения соглашения о прекращении огня.

До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац в разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил, что есть шанс заключить новую сделку с палестинским движением ХАМАС по освобождению всех заложников, удерживаемых в секторе Газа, включая американских граждан.

По данным Израиля на 1 сентября 2024 года, из 97 остающихся у ХАМАС заложников только 64 числятся живыми. 19 ноября Нетаньяху заявил, что еврейское государство выплатит по $5 млн за каждого заложника, которого помогут вызволить из плена палестинской организации.

Ранее в США объяснили, почему защищают Израиль, но не Украину.

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