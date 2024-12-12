Вместо того чтобы контратаковать, группа украинских солдат сдалась в плен под Великой Новоселкой в ДНР. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, украинские военные сдались в плен в окрестностях села Благодатное под Великой Новоселкой. Под контролем российских войск оказались бойцы двух бригад ВСУ — 110-й и 48-й инженерной.

Военнопленные рассказали, что командование отправило их на окраину села. Они должны были там закрепиться, но сразу же сдались.

«Мы сразу сдались, остальные уничтожены», — поделился один из солдат ВСУ.

До этого бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров говорил, что в рядах Вооруженных сил Российской Федерации в составе добровольческого батальона имени Максима Кривоноса находятся бывшие украинские военнослужащие.

Экс-сотрудник СБУ также заявил, что были случаи, когда украинские военные сдавались в российский плен целыми подразделениями. Например, в конце ноября в Курской области сразу 22 бойца ВСУ сдались в плен.

Ранее пленный сообщил о резком сокращении населения Харькова.